Studente americano ucciso a Roma, l'arrestato: "Non c'entro nulla"

Massimo Galioto, il senzatetto detenuto nel carcere Regina Coeli con l'accusa di aver ucciso Beau Solomon, si dichiara innocente: "Io non c'entro niente, sono stato messo in mezzo da altri e sulla banchina non ero solo". Lo studente americano è stato spinto nel Tevere la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza le cui immagini saranno visionate prima dell'interrogatorio di convalida del fermo.