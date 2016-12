Stormfront, in 25 rinviati a giudizio a Roma per odio razziale e minacce

Il pm Luca Tescaroli ha parlato di fatti avvenuti tra il 2011 e il 2012. Il gup Giovanni Giorgianni ha fissato il processo al 15 dicembre davanti alla prima sezione penale.



Il giudice ha, inoltre, formalizzato il patteggiamento per altri sei imputati con pene comprese tra i 7 mesi e l'anno e mezzo di reclusione e con la condanna di altri due a 8 mesi che avevano scelto il rito abbreviato. Due imputati, senza precedenti penali, sono stati messi alla prova, due sono stati assolti e l'ultimo prosciolto per mancanza di querela.



"La decisione del gup ci soddisfa e confidiamo che dal dibattimento possa emergere la gravità degli episodi contestati", commentano gli avvocati Daniele Stoppello e Luciano Daffarra legali per conto dei giornalisti Marco Pasqua ed Enrico Sassoon. Nel procedimento figurano come parti lese anche lo scrittore Roberto Saviano e il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini.



Dal canto suo l'avvocato Arianna Agnese, che difende uno degli imputati, "non condivide le risposte giuridiche in tema di giurisdizione trattandosi di reati commessi all'arresto".