Statue Rohani, giallo responsabili

"Sulla vicenda delle statue dei Musei Capitolini coperte in occasione della visita del presidente iraniano Rohani dovete chiedere a Palazzo Chigi. La misura non è stata decisa da noi, è stata un'organizzazione di Palazzo Chigi e della presidenza del Consiglio, non nostra". Questa la risposta della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, che smentisce un suo ruolo nella decisione di coprire alcune statue di nudi dei Musei Capitolini.