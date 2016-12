Stato-mafia, Napolitano ha risposto

13:53 - E' terminata, al Quirinale, la deposizione di Giorgio Napolitano che ha testimoniato davanti alla Corte d'Assise di Palermo al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. La deposizione, durata oltre 3 ore, ha visto il Capo dello Stato rispondere a diverse domande delle parti, anche a quelle del legale di Riina. In alcuni casi si è però avvalso della facoltà di non rispondere in base alle prerogative del presidente della Repubblica.