Stamina,Vannoni: ricorreremo al Tar

23:52 - "Un parere che ci aspettavamo e che dunque non ci sorprende; ora, dopo tale pronuncia, ritorneremo dal giudice del Tar". Così il presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, commenta la bocciatura del protocollo Stamina che sarebbe stata sancita dal Comitato di esperti nominato dal ministero della Salute. "Il Comitato - sottolineato Vannoni - non ci ha proposto alcun incontro come indicato dalla sentenza del Tar del 2013".