Stamina, stop alla sperimentazione

19:25 - Un decreto del ministero della Salute mette la parola fine al metodo Stamina: il provvedimento chiude infatti definitivamente la sperimentazione prendendo atto delle conclusioni del nuovo comitato scientifico istituito per prendere una decisione in merito. Gli esperti si erano espressi negativamente sul protocollo ideato da Davide Vannoni.

Vannoni: torneremo al Tar - "Ritorneremo al Tar con i nuovi dati emersi e attenderemo una nuova pronuncia del tribunale". Lo ha detto il presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, commentando l'annuncio del ministero di un decreto che chiude definitivamente la sperimentazione. Le conclusioni del comitato "sono ridicole - ha affermato - perché non c'è alcuna valutazione scientifica" e "non sono state rispettate le indicazioni date dal Tar stesso" dopo la bocciatura del protocollo da parte del primo comitato.



Il ricorso, ha spiegato, "è già aperto; a questo punto aggiungeremo nuove motivazioni, adducendo il dato che nessuno dei requisiti richiesti dal Tribunale amministrativo e' stato eseguito, a partire dal doveroso confronto con i biologi di Stamina in merito alla valutazione scientifica del metodo e alle caratteristiche del prodotto cellulare". Il Tar "aveva infatti lasciato in sospeso il giudizio di merito, attendendo l'attività del secondo comitato, il cui scopo doveva essere il disegno della sperimentazione e non una valutazione nel merito".



Il punto è che "nessuna delle indicazioni del Tar è stata eseguita: ora il Tar dovrà dunque pronunciarsi nuovamente decidendo se fare un giudizio di merito, dando conclusione alla vicenda, oppure avviando nuove azioni per obbligare il ministero a seguire la legge, che prevede l'avvio della sperimentazione".