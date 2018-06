Stadio Roma, Virginia Raggi convocata in Procura: ascoltata come persona informata sui fatti

L'audizione della Raggi era già stata fissata alcuni giorni fa. L'atto istruttorio dovrebbe riguardare principalmente la figura di Lanzalone, il quale ha svolto per il Comune di Roma il ruolo di consulente nella trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica del progetto stadio.



"Andrò in Procura come testimone per una vicenda che mi vede parte lesa. Ricordo che i giudici hanno già detto che non c'entro niente, per favore non iniziamo con il solito fango", ha affermato la prima cittadina dopo l'incontro al Campidoglio con il direttore generale dell'A.S. Roma, Mauro Baldissoni.



"Per maggior sicurezza dei cittadini, dell'amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare", ha sottolineato il sindaco capitolino. "Per tutto il resto confidiamo nella magistratura. Noi tutti vogliamo proseguire con questo progetto nel solco della legalità, e questa verifica è un'ulteriore garanzia", ha aggiunto.



Baldissoni: "Vogliamo salvaguardare il progetto" - Sulla vicenda dello stadio e sull'incontro con la Raggi è intervenuto anche Baldissoni: "Abbiamo ritenuto ovviamente necessario fare un punto con l'amministrazione per valutare quello che è successo negli ultimi giorni e quali sono i passaggi procedurali a nostra disposizione per cercare di salvaguardare il progetto su cui abbiamo lavorato per tanti anni".