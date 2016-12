Sparita la targa per Ciro Esposito a Roma, sabato era stata imbrattata

Sabato era stata imbrattata, 24 ore dopoe è sparita: la targa dedicata a Ciro Esposito, che sorgeva a Tor di Quinto a Roma nel luogo dove il tifoso del Napoli fu ferito gravemente per poi morire dopo giorni di agonia, non si trova più. Sabato era stata imbrattata con della vernice rossa e quando gli uomini del Pronto intervento dei Vigili Urbani e personale dell'Ama sono arrivati sul posto per ripulirla, non l'hanno trovata.