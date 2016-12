Spari dopo rissa in locale,2 feriti

Due giovani, un 14enne e un 18enne, sono stati ricoverati in ospedale a Roma la notte tra giovedì e venerdì con ferite d'arma da fuoco colpiti mentre si trovavano in auto con altre persone. I ferimenti, avvenuti in due momenti diversi, sarebbero conseguenza di una rissa in un locale. All'arrivo dei carabinieri, la situazione si era tranquillizzata. Poi la duplice aggressione. I due non sono in pericolo di vita.