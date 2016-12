7 novembre 2014 Sparatoria in una cava a Coreno Ausonio: due morti e un ferito Il sopravvissuto è stato arrestato. Le due vittime sono fratelli, di 63 e 73 anni, titolari della cava di marmo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:43 - Due persone sono morte mentre una è rimasta ferita in modo grave in una sparatoria avvenuta in una cava di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone. Il fatto è avvenuto all'alba. Le due vittime sono fratelli, di 63 e 73 anni, titolari della cava di marmo. Il ferito è stato arrestato dai carabinieri.

Il ferito dall'ospedale di Cassino è stato portato in eliambulanza all'Umberto I di Roma. I carabinieri sospettano che a scatenare la sparatoria sia stato un tentativo di furto, ma non escludono neanche vecchi dissapori con i fratelli Mattei.