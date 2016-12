Sparatoria dopo rapina in farmacia a Roma, ferito un carabiniere

Secondo quanto si è appreso, una pattuglia dei carabinieri in servizio antirapina si è accorta del colpo in atto nella farmacia ed è intervenuta. Grave, ma non in pericolo di vita, un maresciallo del nucleo operativo della compagnia di Montesacro, ferito a una gamba, al braccio e al mento. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'Umberto I. Trasportato in ospedale in codice rosso anche il malvivente con ferite al braccio, alle gambe e alla schiena.



Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che siano stati esplosi circa 10 colpi di pistola. Le indagini sono affidate ai carabinieri e non alla polizia, come riferito in un primo momento.