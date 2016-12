Spara su auto al semaforo:arrestato

A Viterbo uno studente di 25 anni è stato arrestato per danneggiamento aggravato e minacce. A bordo della sua Bmw bianca, presumibilmente a seguito di un diverbio avuto con un altro automobilista per motivi legati alla viabilità stradale, ha impugnato una pistola esplodendo uno o più colpi in direzione dell'automobile condotta dall'uomo con cui aveva precedentemente litigato.