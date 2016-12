Spaccio di droga: tre arresti a Roma, c'è anche un carabiniere

Tre persone, tra cui un carabiniere, sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sullo spaccio di droga a Roma. Dagli accertamenti sulle attività illecite nella periferia della città è emerso anche il coinvolgimento del militare, all'epoca dei fatti in servizio in una stazione della Capitale, ma da tempo trasferito in Sardegna in un'articolazione non operativa dell'Arma. Sequestrati 35 chili di hashish custoditi all'interno di un garage.