Sorelle uccise nel rogo del camper, il Campidoglio proclama il lutto cittadino

Si stringe il cerchio attorno al responsabile dell'incendio del camper a Roma in cui hanno perso la vita tre sorelle di etnia rom. Gli investigatori sono infatti alla ricerca di un sospettato in diversi campi nomadi della Capitale. L'ipotesi è che il gesto sia legato a una vendetta maturata in ambienti rom. Sulla vicenda indaga la polizia. Il Campidoglio proclamerà il lutto cittadino.