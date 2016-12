Sorella rom ricercato: vada da pm

"Stiamo provando a chiamarlo al telefono ma non risponde, non sappiamo dov'è. Se torna qui lo porteremo dal magistrato che deciderà cosa fare". Lo afferma Claudia, la sorella di uno dei due minori rom ricercati per l'incidente stradale avvenuto mercoledì a Roma. "Ha 17 anni, forse ha paura della polizia", ha aggiunto la madre, visibilmente scossa, parlando nella sua baracca nell'insediamento della Monachina, dove risiede anche la 17enne arrestata.