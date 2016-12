Soldato morto a 23 anni per esposizione all'uranio impoverito, condannato il ministero della Difesa

Osservatorio Militare: "Sentenza storica" - Secondo quanto ha spiegato Domenico Leggiero dell'Osservatorio Militare, si tratta "di una sentenza storica, perché conferma la consapevolezza del ministero del pericolo a cui andavano incontro i militari in missione in quelle zone e sono sicuro che giovedì prossimo in audizione alla Commissione uranio il ministro della Difesa Roberta Pinotti terrà conto di questa decisione".



Il servizio in Bosnia ai cingolati e blindati - Il caporalmaggiore è stato impiegato per 150 giorni in Bosnia come pilota di mezzi cingolati e blindati tra il 1998 e il 1999. Nella sua attività Vacca ha trasportato munizioni sequestrate, materiale che, scrivono i magistrati, si sarebbe dovuto considerare "come ad alto rischio di inquinamento da sostanze tossiche sprigionate dall'esplosione dei proiettili".



Rischi "non valutati" - Secondo i giudici i rischi "si devono reputare come totalmente non valutati e non ottemperati dal comando militare". Questa condotta omissiva, secondo i magistrati, "configura una violazione di natura colposa delle prescrizioni imposte non solo dalle legge e dai regolamenti, ma anche dalle regole di comune prudenza".



Leucemia linfoblastica - Il giovane era morto di leucemia linfoblastica acuta e c'è, secondo la sentenza, la sussistenza del nesso causale tra la malattia e l'inalazione di agenti tossici durante il servizio in Bosnia. Nell'organismo del militare, infatti, sono state rintracciate svariate particelle di metalli pesanti non presenti per natura nell'uomo e ciò "è la conferma definitiva del reale assorbimento nel sistema linfatico di metalli derivanti dalla inalazione o dalla ingestione da parte del militare nella zona operativa".