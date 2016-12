Smog, Roma verso targhe alterne l'1 e il 2 febbraio

Per contrastare i livelli di smog a Roma, il Campidoglio sta pensando ad altri due giorni di targhe alterne "per lunedì 1 e martedì 2 febbraio". Lo si legge in una nota di Palazzo Senatorio, secondo cui "si prevede una situazione di persistente superamento delle soglie limite di inquinamento". "L'Amministrazione - conclude il comunicato - provvederà a dare tempestiva comunicazione al riguardo".