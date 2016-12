Smog, Roma senza macchine nella fascia verde: multati oltre 200 automobilisti

Sono stati 206 gli automobilisti multati dai vigili urbani nella domenica ecologica di Roma, dove la circolazione è stata vietata a tutti i veicoli nella fascia verde tra le 7,30 e le 12,30 e tra le 16,30 e le 20,30. Gli agenti della polizia municipale hanno controllato in tutto 1.427 veicoli. Per chi non ha rispettato l'ordinanza antismog è scattata la sanzione da 164 euro.