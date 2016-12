Smog: a Roma targhe alterne

Ancora due giorni di targhe alterne nella Capitale a causa dello smog. Lunedì' non potranno circolare nella Fascia Verde auto e moto con targa dispari, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Martedì non potranno circolare nella Fascia Verde i veicoli con targa pari. inoltre, sull'intero territorio del Comune di Roma la temperatura per il riscaldamento non deve superare il valore massimo di 18 gradi.