Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti

I carabinieri hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco, attraverso la Spagna, e destinata alle principali piazze di spaccio romane, ma anche in altre province italiane. Eseguite dai militari nelle province di Roma, Frosinone e Torino 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere per 10 persone: 7 marocchini, un algerino, un italiano e un albanese.