Sisma, Renzi ai funerali: "Ricostruiremo Amatrice pezzo per pezzo"

"Il paese lo ricostruiamo, pezzo per pezzo, ma lo ricostruiamo". Lo ha affermato Matteo Renzi ad Amatrice, confortando i familiari delle vittime dopo i funerali solenni. "Non abbiate timore, non vi abbandoniamo. Siamo con voi, coraggio", ha poi esortato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche lui alla cerimonia.