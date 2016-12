Sisma,Protezione civile:casette non sono container, richiedono opere

"Le abitazioni temporanee che ospiteranno gli sfollati non sono container, quelli li hai in 20 giorni ma questo tipo di casette richiede una urbanizzazione e una serie di requisiti per fare le cose bene". Lo ha sottolineato Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, nel corso di un'audizione in Commissione Ambiente della Camera. Bisogna "fare una valutazione delle aree e del reale fabbisogno" della popolazione, ha poi aggiunto.