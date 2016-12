Sisma in Centro Italia, tre persone arrestate per sciacallaggio

A più di venti giorni dal sisma che ha colpito il Centro Italia si registrano nuovi casi di sciacallaggio. In manette sono finiti tre cittadini afghani di età compresa tra i ventisette e i trentasette anni, trovati in possesso di diverse stoviglie risultate essere state trafugate all'interno dell'agriturismo "Kristal della laga" che si trova nella frazione Varone di Amatrice. Per i tre l'accusa è quella di furto aggravato.