Sisma, il sindaco di Amatrice: "Metà paese non c'è più"

Ad Amatrice, nel reatino, una delle località più colpite dal terremoto, "metà paese non c'è più, la gente è sotto le macerie. Le strade di accesso sono bloccate". Lo ha detto il sindaco, facendo un appello ai soccorritori per liberarle. "Su una c'è una frana, e un'altra ha un ponte che sta per crollare. La gente si sta riunendo negli impianti sportivi, siamo senza corrente".