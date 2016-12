Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 1 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 2 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 3 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 4 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 5 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 6 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 7 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 8 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 9 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 10 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 11 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 12 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 13 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 14 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 15 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 16 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 17 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 18 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 19 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice 20 di 20 Ansa Ansa Sisma, primo giorno di scuola per i bambini di Amatrice leggi dopo slideshow ingrandisci

"E' stato fatto un lavoro straordinario - ha sottolineato il ministro - e il nostro impegno parte da oggi per fare in modo che questa scuola sia la vostra casa e il simbolo della speranza, della voglia di ripartire e di vincere la paura". "E' un primo passo - ha detto ancora la Giannini - da oggi parte anche il lavoro più lungo, quello del commissario Vasco Errani. Amatrice riavrà tutto quello che ha perso".



Vasco Errani: "Ricominciamo da qui" - Giunto ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico anche il commissario per la ricostruzione Vasco Errani. "Ricominciamo da qui, ricominciamo da questa bellissima scuola che è l'anima di questa comunità", ha affermato Errani. "Vogliamo lavorare così - ha aggiunto -, niente promesse ma solo fatti concreti e condivisi con le istituzioni locali. Ora la priorità è chiudere i campi al più presto e in tempi certi. Ricostruiremo - ha concluso - tutto e meglio di prima".