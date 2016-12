Sisma: il jackpot del Superenalotto non si può donare, ma spunta l'ipotesi della gara di solidarietà

Il jackpot del Superenalotto, che sfiora i 130 milioni di euro, non può essere destinato alle comunità colpite dal sisma. Politici di schieramenti diversi negli ultimi giorni hanno lanciato appelli subito rilanciati sui social. In passato per il sisma in Emilia e in Abruzzo erano state sperimentate iniziative come estrazioni particolari con apposite schedine e che non avevano legami con il gioco. Non è escluso che si possa rispolverare la stessa idea.