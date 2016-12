Sisma, Errani: "Trasparenza e legalità non sono burocrazia, niente miracoli per la ricostruzione"

"La ricostruzione sarà lunga e nessuno promette miracoli: dobbiamo ricostruire centri storici interi e ridefinire l'identità di Amatrice e degli altri paesi", ha spiegato Errani al termine di una riunione in Comune ad Amatrice. "Ci saranno scelte - ha aggiunto - per quello che riguarda appalti, stazioni appaltanti e tipologia delle aziende che devono essere preventivamente indicate. Sono passaggi indispensabili. Con l'Anac e le amministrazioni interessate costruiremo strumenti per garantire la legalità".



"Casette prefabbricate entro 7 mesi" - Errani ha incontrato anche la popolazione di Accumoli, garantendo "regole certe", "dialogo sempre aperto con i territori", ma soprattutto l'impegno a poter usufruire entro 7 mesi delle casette prefabbricate per quanti sono rimasti privi della loro abitazione dopo il terremoto. Un obiettivo ribadito anche dal capo della protezione civile, Fabrizio Curcio: "La prima soluzione dell'emergenza terremoto è stata le tende", "ma quella prossima, che si è condivisa, è rimanere nei territori e tra le soluzioni che consentiranno di rimanere e tornare nella propria terra sono le casette. Ma servono sette mesi per realizzarle".



Errani ha quindi ribadito che per la ricostruzione sarà seguita la strada delle "regole certe" e che avrà come priorità quella di "mantenere l'identità dei territori". Intanto, il primo impegno è quello di far uscire la popolazione colpita dal sisma dalle tende. Per questo, è emerso oggi, si sta pensando ad una sistemazione presso strutture alberghiere o un contributo per le sistemazioni provvisorie.