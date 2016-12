Sisma, Errani: "Danni importanti, ma si è fatto un ottimo lavoro"

"Si è fatto un ottimo lavoro. I danni sono importanti, stiamo impostando questa fase con il dipartimento della Protezione Civile in piena collaborazione con i sindaci e avvieremo anche il processo per la ricostruzione". Lo ha dichiarato il neo commissario per la ricostruzione dal terremoto in Centro Italia, Vasco Errani, uscendo da una riunione in prefettura a Rieti, alla presenza anche del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.