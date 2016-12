Sisma, Curcio: sette mesi per realizzare le casette per gli sfollati

Servono "sette mesi" per realizzare "le casette" di legno per gli sfollati nel Centro Italia. Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, parlando ai terremotati di Accumoli, dice che questi sono i tempi previsti per la soluzione successiva a quella delle tende. che consentirà alla gente di "rimanere nei suoi territori". Proprio mentre Curcio stava parlando sotto il tendone della Protezione civile, si è avvertita una scossa di magnitudo 4.5.