4 ottobre 2016 15:55 Sisma Centro Italia, Papa Francesco in visita nei luoghi del terremoto: "Vi sono vicino e prego per voi" Dopo aver salutato i terremotati, Bergoglio si è fermato a pregare davanti alle macerie. Scossa di magnitudo 3.6 durante la visita

E' iniziata da Amatrice la visita di Papa Francesco nei luoghi colpiti dal terremoto del 24 agosto. Il Pontefice ha raggiunto la città ed è entrato nella scuola provvisoria realizzata dalla Protezione civile per incontrare alunni e insegnanti. "Vi sono vicino e prego per voi", ha detto ai terremotati. Il Papa si è fermato, da solo e in silenzio, davanti alle macerie della zona rossa del paese per pregare. Poi ha visitato gli altri Comuni colpiti.



Scossa di magnitudo 3.6 durante la visita - Una scossa di magnitudo 3.6, nettamente percepita dalla popolazione, è stata registrata alle 14.41 a Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata. Il sisma è stato avvertito anche a Norcia, proprio dove Papa Francesco ha svolto parte della sua visita.

Desidero portare la consolazione del Signore Gesù, con la carezza e l’abbraccio di tutta la Chiesa a quanti sono stati colpiti dal terremoto — Papa Francesco (@Pontifex_it) 4 ottobre 2016

"Porto l'abbraccio e la carezza di tutta la Chiesa" - Durante la sua visita snodata tra Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli, Papa Francesco ha lanciato un messaggio anche tramite Twitter: "Desidero portare la consolazione del Signore Gesù, con la carezza e l'abbraccio di tutta la Chiesa a quanti sono stati colpiti dal terremoto".



"Non volevo dare fastidio, per questo ho lasciato passare un po' di tempo. Sono qui semplicemente per dire che vi sono vicino e prego per voi. Vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta a voi", ha aggiunto. Bergoglio, accompagnato dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili, è giunto a sorpresa. La sua visita nel Centro Italia proseguirà anche ad Arquata del Tronto, Accumoli e terminerà ad Assisi.