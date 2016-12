Sisma Centro Italia, capo Protezione civile: danni per 3-4 miliardi

Il danno provocato dal terremoto del 24 agosto nel Centro Italia "non sarà meno di 3-4 miliardi". A dirlo è stato il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha confermato che per la costruzione delle "casette" "ci vorranno 7 mesi al massimo". Il Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, ha invece garantito che il decreto sul sisma sarà approvato dal Consiglio dei Ministri "non oltre il 2-3 ottobre".