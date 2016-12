Sisma Amatrice, si cercano 2 bambini: cani fiutano tra le macerie

Sono in corso le ricerche di due bambini dispersi nel centro di Amatrice, la città del Reatino messa in ginocchio dal terremoto. Tre cani del Soccorso alpino speleologico hanno fiutato la presenza di persone tra le macerie della centrale via Cola, ma non si sa se si tratta dei due piccoli o di altri. "Si sta scavando anche se la speranza di trovarli vivi, nel caso fossero loro, è molto flebile", hanno dichiarato i soccorritori.