Sisma Amatrice, primo arresto per sciacallaggio: è un pregiudicato

I carabinieri hanno arrestato un 45enne originario di Napoli, pluripregiudicato, che tentava di introdursi in un'abitazione di Amatrice forzandone la porta con un cacciavite. Si tratta del primo arresto per sciacallaggio dopo il sisma che ha sconvolto il Centro Italia. Colto in flagrante, l'uomo si è dato alla fuga e, una volta bloccato, si è scagliato contro i carabinieri. I militari hanno riportato lievi lesioni, guaribili in sei giorni.