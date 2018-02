Sisma ad Amatrice, il sindaco Pirozzi indagato: "Atto giunto a ridosso delle elezioni regionali"

"Mi addolora profondamente essere coinvolto in un procedimento scaturito a seguito della morte di tanti cari amici, derivante da una ordinanza del sindaco che mi aveva preceduto, e dalla tempistica con cui la Procura ha inteso intervenire in questo caso e non in altri", ha aggiunto Pirozzi.



"In cooperazione colposa tra loro, nelle rispettive qualità e con le condotte commissive e omissive, non impedivano il crollo dell'edificio". Recita così uno dei passaggi dell'avviso di conclusione delle indagini notificato questa mattina al sindaco di Amatrice e altri sette tra tecnici e funzionari pubblici, in relazione al crollo di una delle tre palazzine di piazza Sagnotti ad Amatrice in cui persero la vita sette persone.



Nell'inchiesta, oltre a Pirozzi, risultano indagati anche il geometra Ivo Carloni, in qualità di progettista e di direttore dei lavori, quattro tra tecnici e dirigenti del Genio Civile di Rieti, Giovanni Conti, Valerio Lucarelli, Maurizio Scacchi e Maurizio Peron, il comandate della Polizia Municipale di Amatrice, Gianfranco Salvatore, e il responsabile dell'Ufficio tecnico dello stesso Comune, Virna Chiaretti. A tutti la Procura di Rieti contesta i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose.



Secondo i pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti, la palazzina ex Ina casa, che in seguito al sisma de L'Aquila fu sgomberata dall'allora sindaco di Amatrice Carlo Fedeli, fu oggetto di un intervento di ristrutturazione sulla base di un progetto che conteneva "gravi errori", un "indicatore di rischio inattendibile e non realistico" e un "errato coefficiente di vulnerabilità sismica addirittura superiore a 1".



"Come se l'edificio, progettato e realizzato (ante 1950) con vecchie normative ormai superate, fosse addirittura adeguato rispetto alle norme tecniche del 2008". Ma così non era, hanno evidenziato le indagini, in quanto la ristrutturazione si limitò a una "scucitura/smontaggio della muratura in pietra che risultava "spanciata" dopo il sisma de L'Aquila" senza collegamenti, ad esempio collegando i solai con "barre d'acciaio".



Per il crollo delle altre due palazzine, ex Iacp, in cui persero la vita altre 19 persone, risultano indagati, dal luglio dello scorso anno, 5 tra ex responsabili di ditte, collaudatori e un ex assessore del Comune.



Nardella: "Sindaci parafulmini" - "Pirozzi indagato? Con l'Anci lo diciamo da un sacco di tempo: i sindaci sono diventati parafulmini di tutto ciò che succede nel Paese". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella a chi gli chiedeva un commento sull'inchiesta che ha coinvolto Pirozzi. "Credo ci sia un clima di deresponsabilizzazione molto preoccupante - ha continuato Nardella -. E come l'Anci ha già detto più volte, occorre rimettere a posto il livello di responsabilità di tutte le istituzioni. Occorre restituire dignità al ruolo del sindaco". Io non entro nel merito della questione che riguarda il collega sindaco Pirozzi, e ovviamente confermo il massimo rispetto per la magistratura. Ma probabilmente non è una questione della magistratura, bensì di leggi. Se si continua a colpevolizzare i sindaci per tutto ciò che succede si rischia di fare un grande danno: non ci saranno più persone brave, capaci, che si prenderanno la briga di fare i sindaci delle proprie città". Se un sindaco sbaglia, prosegue Nardella, "davvero è bene che paghi, ma non è possibile che la politica e la società scarichino tutte le responsabilità addosso ai sindaci. Ci manca solo che qualcuno chieda al sindaco il risarcimento danni se piove", ha concluso Nardella