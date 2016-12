Sisma, Accumoli: 43enne romano estratto tra gli applausi dopo ore

E' stato estratto dalle macerie tra gli applausi, dopo essere rimasto per molte ore incastrato con le gambe e con parte del corpo tra i calcinacci crollati ad Accumoli, nel Reatino, dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia. Gianni Polpetti, 43 anni, è poi stato portato via in barella dai soccorritori e sistemato in ambulanza per essere trasferito in ospedale, al termine di una lunga e complessa operazione di salvataggio.