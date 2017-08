Sisma, abitanti di Accumoli protestano sulla Salaria: strada bloccata per ore

Protesta in strada ad Accumoli, uno dei Comuni del Reatino colpiti dal terremoto dell'estate 2016: molti abitanti sono scesi in strada bloccando il traffico lungo la Statale Salaria per contestare i ritardi nella rimozione delle macerie dopo i crolli e le lungaggini nei lavori di ricostruzione dell'abitato. Circolazione interrotta per ore.