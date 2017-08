Sisma 4.2 tra L'Aquila e Rieti,Protezione civile: no danni segnalati

La Protezione civile conferma che al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata tra le province di L'Aquila e Rieti alle ore 4:13. La Sala situazione Italia del Dipartimento si è messa subito in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di Protezione civile per le verifiche del caso.