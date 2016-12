Siria, 81 combattenti "italiani" con Isis Alfano: nel 2015 espulsi 45 estremisti

Secondo i dati del Viminale, in Siria sono presenti 81 foreign fighter che hanno avuto in qualche modo a che fare con l'Italia. Per il ministro dell'Interno Angelino Alfano, cinque di loro hanno nazionalità italiana e cinque la doppia nazionalità. Sempre in materia di terrorismo, nel 2015 sono stati espulsi 45 estremisti islamici, mentre gli arrestati per la minaccia jihadista sono stati 64.