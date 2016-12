Sigilli a oleodotto Civitavecchia-Fiumicino

11:18 - Il gip del Tribunale di Civitavecchia, Massimo Marasca, ha disposto il sequestro dell'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino. La struttura era stata oggetto di alcuni furti a novembre che hanno procurato danni ambientali per lo sversamento di kerosene. I sigilli, ha spiegato Marasca, non saranno tolti "finché non saranno installati adeguati sistemi di controllo atti ad impedire ulteriori reati".

Il sequestro è stato effettuato dai carabinieri del Noe al termine dell'indagine avviata dal procuratore di Civitavecchia, Gianfranco Amendola. Il procedimento al momento è contro ignoti. I prelievi e gli accertamenti tecnici, effettuati tra gli altri anche dall'Arpa Lazio, hanno evidenziato sversamenti di kerosene su terreni ed acque superficiali a Palidoro e Maccarese, nel comune di Fiumicino, con conseguente moria di pesci, uccelli e mammiferi acquatici.