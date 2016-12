Sicilia, il ciclone ha raggiunto la costa Tromba d'aria a Lampedusa: danni

Il maltempo continua a sferzare il Centrosud. Un ciclone si è formato nel canale di Sicilia e la parte più settentrionale della tempesta ha raggiunto le coste orientali dell'isola. Dal Dipartimento della Protezione Civile vengono segnalati venti fino a 50 nodi nelle zone costiere tra le province di Siracusa e Ragusa. A Roma strade allagate e traffico in tilt. Una passante è rimasta inoltre ferita per la caduta di un albero.

00:11 Carrara, madre e figlia soccorse dopo 48 ore

Sono rimaste in casa spaventate dall'acqua uscita dall'alveo del fiume Carrione a Carrara (Massa Carrara) e solo stasera sono state raggiunte dai Vigili del Fuoco e salvate. Si tratta di una donna anziana che con la figlia disabile abitano in un appartamento in via Argine Destro, vicino al luogo dove è crollato due giorni fa il muro di contenimento del Carrione. A dare l'allarme è stato un parente che non era ancora riuscito a mettersi in contatto con le due donne.

22:55 Sicilia, previsti venti a 50 nodi

Venti anche oltre 50 nodi sono previsti nelle prossime ore sulla costa ionica nel tratto compreso tra le province di Siracusa e Catania per il passaggio della parte più potente del ciclone che ha raggiunto la Sicilia. Secondo la Protezione Civile, i fenomeni dovrebbero raggiungere l'apice tra qualche ora, intorno all'una, ma già ora si registrano venti superiori ai 35 nodi nella zona di Augusta. Dopo aver raggiunto la costa ionica, il ciclone dovrebbe lentamente perdere potenza, spostandosi verso est per poi spegnersi in mare.

22:35 Viaggio nel Nord colpito dal maltempo

22:35 Strage di animali a Roma

21:14 Protezione civile: ancora attenzione sulle coste ioniche

Ancora attenzione nelle prossime ore per le coste ragusane e ioniche della Sicilia per il passaggio del ciclone che si è formato nel Mediterraneo. Sul territorio, sottolinea la Protezione Civile, gli osservatori meteorologici hanno finora rilevato venti forti con raffiche fino a 34 nodi, previsti in momentanea ma decisa intensificazione nelle prossime ore. L'attuale posizione del ciclone, unita agli ultimi aggiornamenti sulla previsione della sua traiettoria verso nord-nord-est fa escludere l'interessamento delle province di Agrigento e Caltanissetta.

20:17 Estremità del ciclone ha raggiunto la Sicilia

L'occhio del ciclone, formatosi nel canale di Sicilia, si trova a circa 50 km da Capo Passero ma la parte più settentrionale della tempesta ha già raggiunto la Sicilia orientale. Dal Dipartimento della Protezione Civile vengono segnalati al momento venti a 30 nodi nelle zone costiere comprese tra le province di Siracusa e Ragusa.

19:47 Maltempo, la rabbia dei romani

18:28 Nuova allerta meteo per Sud Italia e Nordest

Ancora maltempo sull'Italia, in particolare sul nordest e sulle regioni meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo, che integra ed estende quelle diffuse nei giorni scorsi: a partire dalla serata di oggi sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, sul Friuli.

18:20 Sicilia, Crocetta: "Dichiareremo stato di calamità"

"Faremo la dichiarazione di calamità naturale e chiederemo che ci sia anche una conseguente dichiarazione da parte dello Stato. Chi ha subito danni deve essere aiutato". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta.

18:04 Carrara, arrestati due sciacalli

Due sciacalli sono stati arrestati da un equipaggio della polizia di Carrara mentre rubavano videocamere, macchine fotografiche, stivali e scarpe che una famiglia alluvionata aveva collocato lungo la strada mentre era intenta a pulire la casa dal fango. Si tratta di due marocchini, uno di 27 anni, l'altro di 22 anni. Il giudice ha convalidato gli arresti e ha disposto per il 27enne la custodia cautelare in carcere perché gravato da precedenti specifici. Il 22enne è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma.

17:57 Tromba d'aria a Lampedusa

Una tromba d'aria ha colpito Lampedusa provocando danni. Il momento di maggiore intensità - dice il sindaco, Giusi Nicolini - è stato tra le 12.30 e le 14.30, con il vento che ha raggiunto i 56 nodi. Sradicati alberi, insegne, pali dell'illuminazione, finestre. Parecchi danni hanno subito due ristoranti. In porto sono affondate alcune piccole imbarcazioni. Il vento è poi calato a 49 nodi, ma l'allarme resta anche nell'altra isola delle Pelagie, Linosa. Domani le scuole rimarranno chiuse.

17:31 Emilia-Romagna, fiume Po in piena

In seguito alle intense piogge nel Ferrarese è stata attivata la fase di attenzione dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna per la piena del fiume Po. I comuni interessati sono quelli di Berra, Bondeno, Mesola, Ro, Goro e Ferrara. E' previsto il superamento del livello 1 in tutte le sezioni del fiume Po da Ficarolo-Pontelagoscuro alla foce nelle prossime 24 ore.

17:08 Roma, voragini in zona piazza Navona

Una voragine di circa un metro si è aperta in via della Pace, al centro storico di Roma, in seguito alle forti piogge. Sul posto la polizia municipale che ha transennato l'area. Secondo quanto si è appreso, la voragine è delle dimensioni di un metro per un metro. Un'altra, poco più piccola, si è creata in via Aretusa in zona La Rustica.

16:35 Riprendono i collegamenti da Capri

Dopo quasi 24 ore di stop, a causa del maltempo con mare agitato e venti di burrasca, riprendono i collegamenti marittimi tra Capri (Napoli) e la terraferma. La Capitaneria di porto dell'isola azzurra ha comunicato che, a seguito di un lieve miglioramento delle condizioni meteo, il servizio sarà ripreso alle 17 con la corsa di traghetto Capri-Napoli e alle 18.45 con la partenza della nave veloce Napoli-Sorrento.

15:35 Sicilia, atteso ciclone sulle coste

Un ciclone di tipo tropicale potrebbe abbattersi nel tardo pomeriggio sulle coste siciliane, anche se la traiettoria del fenomeno "non è esattamente prevedibile". Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che, insieme alla regione Sicilia, sta attivando tutte le misure per ridurre i rischi, anche interrompendo le attività all'aperto.