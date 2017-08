Siccità, Raggi: "Trovare una soluzione per garantire l'acqua a Roma"

"Chiaramente la mia preoccupazione come sindaco di Roma è che sia fatto il possibile per assicurare l'acqua ai cittadini, agli ospedali, ai vigili del fuoco, alle attività commerciali". Lo ha detto Virginia Raggi dopo l'annuncio della Regione della sospensione del prelievo idrico dal lago di Bracciano. "Mi auguro - ha aggiunto - che Regione e Acea trovino quanto prima una soluzione condivisa per aiutare e tutelare oltre un milione di romani".