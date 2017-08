Siccità, acqua razionata già in 20 Comuni in provincia di Roma

Sono venti i Comuni in provincia di Roma già interessati dalla turnazione dell'acqua. Il "razionamento" della risorsa idrica, predisposto da Acea come misura per fronteggiare la crisi idrica, era partito a giugno con 15 centri. Lo stop dell'acqua in questi centri avviene alcune ore a settimana previa comunicazione. Tra i paesi interessati dai turni figurano Rocca Priora, Rocca di Papa, Zagarolo, Montecompatri, Grottaferrata e Lariano.