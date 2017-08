Siccità, Acea: "C'è piano Regione alternativo? Pronti a collaborare"

"Dopo l'ordinanza emessa dalla Regione Lazio in modo unilaterale, che si continua a ritenere illegittima, Acea apprende solo dagli organi di stampa che sempre la Regione avrebbe ipotizzato un piano alternativo per ovviare alla captazione dell'acqua dal lago di Bracciano". Lo scrive Acea in una nota in cui, con toni piccati, annuncia: "Se la Regione volesse illustrare tali soluzioni, nelle sedi opportune, Acea sarà pronta ad ascoltare e collaborare".