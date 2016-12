13:02 - E' allarme a Palidoro, vicino a Roma, per il rischio di sversamento di carburante in mare. A causa della rottura di un condotto che trasporta kerosene c'è stata una perdita di carburante nel Rio Palidoro, che sfocia nel mare. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia e capitaneria di porto stanno attuando le procedure per impedire lo sversamento e il conseguente inquinamento dell'area.