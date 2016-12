20 novembre 2016 09:54 Si conclude il Giubileo della Misericordia, il Papa chiude la porta Santa a San Pietro Roma blindata con imponenti misure di sicurezza. I pellegrini sono stati 21 milioni (sotto le attese)

L'8 dicembre 2015 cominciava il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. Oggi il Santo Padre chiuderà il giubileo straordinario chiudendo la Porta Santa di San Pietro. Lo farà in una capitale blindata con ingenti misure di sicurezza. E' stato un anno santo non privo di contestazioni, anche dentro la Chiesa, e con un afflusso di pellegrini a Roma quantificato in 21 milioni di fedeli. Al di sotto delle aspettative.

Il concetto di misericordia è, in realtà, antico come il Vangelo. Giovanni Paolo II ha indetto la domenica della misericordia e Benedetto XVI ha definito la misericordia il "volto di Dio". Sin dall'inizio del suo pontificato, tuttavia, Jorge Mario Bergoglio ha voluto insistere senza posa sulla misericordia di Dio per indicare la strada alla Chiesa del presente e del futuro.



Il giorno dopo l'elezione, avvenuta il 13 marzo del 2013, il Papa raccomandò ai confessori di Santa Maria Maggiore di usare "misericordia" con i fedeli, e sin dal suo primo Angelus, pochi giorni dopo, sottolineò che a volte "noi ci stanchiamo di chiedere perdono» ma «Dio perdona sempre".



Avvicinare i peccatori - In ogni occasione, il Papa gesuita ha promosso una Chiesa «ospedale da campo», aperta alle persone ferite, peccatori, irregolari o lontani dalla fede, persone di altre credenze o non credenti. Una Chiesa alternativa, di fatto, alla dottrina rigida, al rimbrotto morale, ai pronunciamenti insistenti (magari in contrasto alle legislazioni civili) su "valori non negoziabili" e tematiche sessuali, ad esempio matrimoni gay o aborto.



I mal di pancia dentro la Chiesa - Papa Francesco ha dovuto affrontare ostilità, boicottaggi e scherno. Lo si è visto al doppio sinodo sulla famiglia che il Papa ha presieduto nel 2014 e nel 2015, teatro di scontri a porte chiuse tra vescovi e cardinali di tutto il mondo filtrati anche all'esterno dell'aula sinodale con fughe di notizie, appelli contro il Pontefice, notizie poi smentite di un cancro al cervello del Pontefice. Il Papa ha concluso il sinodo con l'esortazione apostolica Amoris laetitia, che tra l'altro apre, in certe situazioni concrete, alla possibilità di concedere la comunione ai divorziati risposati. Una previsione che ha scatenato la reazione dei conservatori, quando dissimulata dietro i felpati toni curiali, quando aperta.



Per arrivare a questi giorni, il cardinale statunitense Leo Burke, vocale estimatore della messa in latino nonché del nuovo presidente Usa Donald Trump, ha invocato pubblicamente una censura nei confronti del Pontefice. Gli ha risposto un altro cardinale statunitense, Kevin Farrell, presidente del nascituro dicastero vaticano su Vita, Famiglia e Laici, nominato cardinale proprio oggi dal Papa nel Concistoro, che ha spiegato come il Papa dia voce allo Spirito e l'Amoris laetitia sia la sua road map.



Chiudiamo oggi la Porta Santa, ringraziando Dio per averci concesso questo tempo straordinario di grazia. — Papa Francesco (@Pontifex_it) 20 novembre 2016