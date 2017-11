Sgombero migranti,Regione Lazio: silenzio Comune su 40 mln stanziati

Da maggio non c'è stata alcuna risposta dal Campidoglio sui 40 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per l'emergenza abitativa nella Capitale. Così l'amministrazione regionale guidata da Nicola Zingaretti replica a quanto scrive Virginia Raggi su Facebook in merito allo sgombero dei migranti dal palazzo di via Curtatone. Il sindaco di Roma, che parla di "vergognoso scaricabarile", accusa la Regione di aver disatteso il decreto Minniti.