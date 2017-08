Sgomberi edifici occupati, lunedì riunione al Viminale con Minniti

E' stata convocata per lunedì una riunione tecnica al Viminale con il ministro dell'Interno, Marco Minniti, per discutere sul tema degli sgomberi di edifici occupati e sulle linee guida da approntare. Minniti indicherà ed esaminerà con i suoi collaboratori come definire le regole da seguire. Al centro anche, ma non solo, il tema dei migranti. Non si sa ancora quando la circolare Minniti verrà emanata.