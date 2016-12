Sgomberi a Roma, blocchi in strada

Protesta anti sgombero a Torrevecchia, alla periferia di Roma, con cassonetti rovesciati e strade bloccate. Un centinaio di persone si è riversato in strada contro lo sgombero di un alloggio Ater di via Numai. E' partito da lì un corteo spontaneo che ha bloccato il traffico in alcune strade del quartiere. Sul posto polizia e polizia municipale.