Sfregiata con acido, Cassazione: "Varani non si è mai pentito"

L'ex di Lucia Annibali, Luca Varani, che la sfregiò con l'acido, non si è mai "pentito" e le lesioni furono tanto gravi da mettere "in pericolo la vita" della donna. Sono tra i motivi per cui i giudici della Cassazione hanno condannato l'uomo in via definitiva a una pena particolarmente alta, 20 anni, per tentato omicidio e stalking.