Sesso a pagamento con 3 minori, 15 anni al pr romano Claudio Nucci

E' stato condannato a 15 anni di reclusione, oltre a 30mila euro di multa, Claudio Nucci, il pr romano di 56 anni arrestato con l'accusa di aver fatto sesso con tre minorenni in cambio di soldi. Il gup ha emesso la sua sentenza al termine del procedimento con rito abbreviato, disponendo anche il risarcimento per le parti lese. Per Nucci il pm aveva chiesto 18 anni di carcere.